Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублейРоссийская газета вчера в 20:15
Работодатель обещает работу в сервисном центре без разъездов, все необходимое оборудование и большой поток заказов. И пятое место заняла вакансия для менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa с зарплатой 100 тысяч - 300 тысяч рублей.
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Обновлено вчера в 18:10
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Обновлено вчера в 17:56
Политика
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
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Армия и оружие
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Экономика
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Обновлено вчера в 19:49
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Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
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В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Обновлено вчера в 22:26