Названы условия сохранения транзита газа через УкраинуМойка78 вчера в 20:25

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

с чего всё началось

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