Экономика
Названы условия снижения ставок по ипотекеLenta.ru вчера в 10:05
Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:48
Набиуллина: Снижение ставок по ипотеке возможно при снижении до 4% уровня текущей инфляции
Невские Новостивчера в 17:57
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
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Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
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Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
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В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан
В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
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Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
«Лента.ру» оставила за скобками политику и пообщалась с простыми грузинами, чтобы понять, как они отнеслись к россиянам и стоит ли брать с них компенсацию за оккупацию.
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Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
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ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
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Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской
После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться
Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено вчера в 13:20
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено вчера в 07:09
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Футбол
Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз
Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:28