Экономика

Названы условия снижения ставок по ипотекеLenta.ru вчера в 10:05

Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

ТАССвчера в 07:48

Названы условия снижения ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 10:05

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся до 7-8% при стабильной инфляции в 4%

РИА Новостивчера в 09:23

Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России

Комсомольская правдавчера в 08:16

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитам

Банки.рувчера в 08:07

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:48

Набиуллина: Снижение ставок по ипотеке возможно при снижении до 4% уровня текущей инфляции

Невские Новостивчера в 17:57
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Происшествия

Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани

Обновлено вчера в 15:54
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Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

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В России изменились правила работы нотариусов

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Общество

В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан

В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:02
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
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В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

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Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам

«Лента.ру» оставила за скобками политику и пообщалась с простыми грузинами, чтобы понять, как они отнеслись к россиянам и стоит ли брать с них компенсацию за оккупацию.
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Обновлено вчера в 13:33
Интернет

Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности

Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
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Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Экономика

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Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
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Интернет

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Обновлено вчера в 10:39
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

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Обновлено вчера в 19:03
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Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 23:31
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Папа Римский попросил Путина молиться

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Обновлено вчера в 21:02
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Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
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Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено вчера в 13:20
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Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД

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Обновлено в 02:10
Футбол

Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:28
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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