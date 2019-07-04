Экономика

Названы условия снижения ставок по ипотекеLenta.ru вчера в 10:05

Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина рассказала, когда можно ожидать ипотеку под 7-8%

Пятый каналвчера в 18:10

Названы условия снижения ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 10:05

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

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Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России

Комсомольская правдавчера в 08:16

ЦБ видит потенциал для снижения ставок по ипотечным кредитам

Банки.рувчера в 08:07

Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:48

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся до 7-8% при стабильной инфляции в 4%

РИА Новостивчера в 09:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Общество

Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море

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Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
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В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

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В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

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Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
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Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили

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Общество

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Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено вчера в 11:20
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
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Политика

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

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Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
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Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

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Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
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Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
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Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

По закону при частичной утрате имущества в чрезвычайной ситуации полагается материальная помощь в размере 20 тысяч рублей, при полной утрате имущества – 50 тысяч.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный

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Обновлено в 02:27
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Мамаева и Кокорина отправили в колонию

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию. Об этом сообщает "РИА Новости".
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Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

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Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
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33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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