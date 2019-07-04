Экономика
Названы условия снижения ставок по ипотекеLenta.ru вчера в 10:05
Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:48
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Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили
Обновлено в 03:14
Общество
Глава Роснефти строит дом в Барвихе
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено вчера в 11:20
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе
Обновлено в 01:29
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество
Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей
По закону при частичной утрате имущества в чрезвычайной ситуации полагается материальная помощь в размере 20 тысяч рублей, при полной утрате имущества – 50 тысяч.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Происшествия
Мамаева и Кокорина отправили в колонию
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Политика
«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина
Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27