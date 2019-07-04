Экономика
Названы условия снижения ставок по ипотекеLenta.ru 10:05
Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проекты07:48
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СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52