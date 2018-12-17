Политика

Названы условия приезда российских олигархов в Давос
Lenta.ru
05:18

Издание The Bell узнало об условиях, на которых российские бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут приехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Всего список состоит из пяти пунктов.
Lenta.ru05:18
с чего всё началось
Кроме того, попавшие под ограничительные меры не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, сообщает
 The Bell.
Новые Известия02:29

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Итоги дня: условия организаторов Давоса, учебники татарского языка и хищение в Доме дружбы народов РТ

Реальное время11:00

СМИ узнали условия приезда Дерипаски, Костина и Вексельберга на форум в Давосе

Новая газета07:11

Названы условия приезда российских олигархов в Давос

Lenta.ru05:18

СМИ узнали об условиях, на которых Костина и Дерипаску пустят на форум в Давос

БИЗНЕС Online03:36

Организаторы Давоса объявили «драконовские» условия участия российских бизнесменов. Согласятся ли те, неизвестно

Фонтанка.Ру03:00

Вексельбергу, Костину и Дерипаске выставили жесткие условия для поездки на форум в Давосе

URA.Ru02:55

The Bell узнал условия, на которых пустят в Давос наших олигархов

Новые Известия02:29
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

В США не исключили новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 09:40
Политика

Лавров: Порошенко готовит вооруженную провокацию на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко готовит вооруженную провокацию на границе с Россией.
Обновлено в 09:58
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

Владимир Путин много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, в том числе, изучает справочную информацию и работает с ведомствами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).
Обновлено в 09:02
Политика

Путин прокомментировал предложение Сокурова о предновогодней амнистии

К вопросу возможной предновогодней амнистии надо подойти внимательно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующее предложение члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), российского кинорежиссера Александра Сокурова, говорится в стенограмме с заседания, размещенной на сайте Кремля.
Обновлено в 09:21
Политика

Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал и направил украинскому президенту Петру Порошенко закон о расширении зоны контроля Киева в Черном море, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:19
Политика

США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить Россию о помощи

Вооруженные силы США могли отказаться от проведения учений в арктическом регионе из-за опасений, что в случае непредвиденных обстоятельств им придется просить помощи России, пишет издание Business Insider.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.
Обновлено в 07:42
Политика

Мэй назвала дату голосования парламента по сделке с ЕС о Brexit

Британский парламент проголосует по поводу сделки с ЕС о Brexit на третьей неделе января 2019 года.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Политика

В США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о "вмешательстве" России в выборы в США.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Политика

Названо имя нового главы исполкома ОНФ

Михаил Развожаев выразил готовность эффективно выполнять возложенные на него задачи, в частности содействовать реализации «майского указа» главы государства.
Обновлено в 09:05
Политика

Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией

Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.
Обновлено в 06:41
Политика

Матвиенко: Выборы главы Приморья показали небезразличие граждан

Обновлено в 08:05
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Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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