Экономика

Названы теряющие популярность у российских туристов страны ЕвропыАктуальные Новости вчера в 08:56

Эксперты изучили предпочтения российских туристов и назвали страны Европы, теряющие популярность. Анализ проводился по данным сервиса бронирования авиабилетов Aviasales. Молдавия, потерявшая за год 8% туристов, оказалась лидером антирейтинга.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

RT на русскомвчера в 07:21

Россияне стали реже летать в Прибалтику, Люксембург и Молдавию

News.ruвчера в 04:16

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Известиявчера в 05:20

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

ФедералПрессвчера в 04:58

Стали известны страны, в которые россияне стали реже летать

РЕН ТВвчера в 06:03

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

ФАНвчера в 04:11

Определены европейские страны, путешествовать в которые россияне стали реже

РИА Новостивчера в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Экономика

Орешкин предложил бороться с собаками на сене

Орешкин предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести повышенный налог для тех компаний, которые получили лицензию на разработку месторождения, но по прошествии определенного времени так и не начали его разработку.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Максим Виторган расслабляется в компании актрисы Агнии Кузнецовой

Обновлено в 05:22
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»

Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Политика

Глава Минобороны Украины подал в отставку

Обновлено в 04:02
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:37
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Политика

Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга

Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Общество

Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский подтвердил намерения первым указом распустить Раду

Владимир Зеленский подтвердил, что его первый указ в должности президента Украины коснется роспуска Верховной рады.
Обновлено в 08:06
Происшествия

МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер

Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 08:30
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Музыка

Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Общество

Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления

Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского в Раде

Как пишут украинские СМИ, парламентария вывезли на коляске с бокового входа здания Рады, поместили в карету скорой помощи и увезли в одну из больниц города.
Обновлено в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное