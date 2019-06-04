Названы темы встречи Путина и Си ЦзиньпинаСтрана Советов on-line вчера в 10:06

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в рамках визита генерального секретаря ЦК КНР Си Цзиньпина в Россию запланировано подписание подарка тридцати двусторонних соглашений. Об этом дипломат сообщил во вторник, 4 июня, выступая перед журналистами.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Культура В Сети поддержали BadComedian после иска от кинокомпании Подписчики и фанаты известного видеоблогера BadComedian поддержали его после заявления о возможном закрытии канала в YouТube.

Космос Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.

Космос В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Политика Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Путешествия Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.

Общество Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.

Происшествия В Махачкале загорелась крыша онкологического центра Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.

Политика Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».

Шоу-бизнес Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.

Футбол «Рубин» уволил Курбана Бердыева Ну а иранский форвард Сердар Азмун был под руководством Бердыева в Казани, вместе с ним перебрался в Ростов-на-Дону и там стал ключевой фигурой в нападении, а затем вслед за наставником вернулся в "Рубин".

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.