Политика

Названы темы встречи Путина и Си ЦзиньпинаСтрана Советов on-line вчера в 10:06

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в рамках визита генерального секретаря ЦК КНР Си Цзиньпина в Россию запланировано подписание подарка тридцати двусторонних соглашений. Об этом дипломат сообщил во вторник, 4 июня, выступая перед журналистами.
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Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина

REGNUMвчера в 17:46

Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином

РИА Новостивчера в 09:46

Стала известна дата переговоров Путина и Си Цзиньпина

Московский Комсомолецвчера в 09:34

Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина

Газета.Ruвчера в 09:10

В Кремле назвали дату встречи Путина и Си Цзиньпина

Life.ruвчера в 09:09

Медведев и Си Цзиньпин 6 июня обсудят торгово-экономическое сотрудничество России и Китая

ТАССвчера в 09:44

Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня

Коммерсантъвчера в 10:43
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Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Обновлено в 12:21
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Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Культура

В Сети поддержали BadComedian после иска от кинокомпании

Подписчики и фанаты известного видеоблогера BadComedian поддержали его после заявления о возможном закрытии канала в YouТube.
Обновлено 03 июня в 23:39
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

Обновлено в 13:37
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика

Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Путешествия

Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей

По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.
Обновлено в 08:55
Общество

Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Махачкале загорелась крыша онкологического центра

Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.
Обновлено в 11:18
Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Авто

Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки

Обновлено в 06:00
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Общество

В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками

Обновлено в 13:03
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Футбол

«Рубин» уволил Курбана Бердыева

Ну а иранский форвард Сердар Азмун был под руководством Бердыева в Казани, вместе с ним перебрался в Ростов-на-Дону и там стал ключевой фигурой в нападении, а затем вслед за наставником вернулся в "Рубин".
Обновлено в 12:29
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
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