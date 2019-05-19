Названы страны, в которые россияне стали реже летатьВечерняя Москва вчера в 07:39

Эксперты сервиса Aviasales проанализировали бронирование билетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года, сравнили их с показателями прошлого года и установили, на авиабилеты каких направлений упал спрос россиян. Оказалось, что больше всего потеряла в спросе Молдавия.

Названы страны, в которые россияне стали реже летать

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