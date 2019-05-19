Экономика
Названы страны, в которые россияне стали реже летатьВечерняя Москва вчера в 07:39
Эксперты сервиса Aviasales проанализировали бронирование билетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года, сравнили их с показателями прошлого года и установили, на авиабилеты каких направлений упал спрос россиян. Оказалось, что больше всего потеряла в спросе Молдавия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Политика
Владимир Зеленский стал президентом Украины
Обновлено в 04:00
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Кино
«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США
Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
Обновлено в 02:35
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер
Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Экономика
Научные гранты выиграли три подмосковные компании
Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Юрий Беляев откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой
Юрий Беляев во время съемок программы «Судьба человека» откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой.
Обновлено в 06:09
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Режиссер детского порно добивался свободы через челябинский суд
В октябре прошлого года американского режиссера признали виновным в ряде эпизодов незаконного оборота порнографической продукции, в том числе и с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче
В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Футбол
«Анжи» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
"Анжи" одержал гостевую победу над "Рубином" в матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 06:22
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться.
Обновлено в 05:33
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Прокуратура внесла представление Мазиной после оптимизации саратовских поликлиник
По результатам проверки прокуратура области направила в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной представление.
Обновлено в 06:18