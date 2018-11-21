Общество
Названы страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии
Названы страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствииГазета.Ru22:49
Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий. Самыми опасными странами были признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. Во всех трех государствах очень высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.
Газета.Ru22:49
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Общество
Работу Facebook и Instagram восстановили после масштабного сбоя
Специалисты восстановили работу социальных сетей Facebook и Instagram после масштабного сбоя.
Обновлено в 23:18
Погода
МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение
Обновлено в 23:18
Общество
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Мировой суд Москвы приговорил бывшую супругу народного артиста СССР Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны его личной жизни.
Обновлено в 23:12
Транспорт
После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов
В среду, 21 ноября, в Приморском крае отменены 20 междугородних автобусных рейсов в связи с обледенением дорог после снегопада, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 23:00
Общество
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
19 ноября РЖД представила изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа.
Обновлено в 22:00
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:39
Общество
Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 22:45
Путешествия
Исследование выявило отношение россиян к соотечественникам за границей
Обновлено в 23:13
Общество
В Помпеях нашли древнюю эротическую фреску
Археологи обнаружили в развалинах древнего города Помпеи фреску, на которой запечатлена царица Спарты Леда, совокупляющаяся с Зевсом в обличие лебедя.
Обновлено в 22:43
Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 16:53
Общество
Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу
Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 22:04
Общество
В России дисквалифицируют поставщиков некачественных продуктов
В России предложили дисквалифицировать лиц, поставляющих некачественную продукцию животного происхождения в социальные учреждения.
Обновлено в 22:27
Общество
Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян
Эксперты РАНХиГС представили анализ потребительского благополучия россиян на основании данных мониторинга социального самочувствия населения.
Обновлено в 22:27
Общество
Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом
Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.
Обновлено в 12:56
Общество
Дорога в Вольске провалилась под землю из-за пропавших труб
Рабочие попытались провести опрессовку коллектора, но обнаружили, что труб под землей нет. Они раскопали 30-метровую яму и откачали воду.
Обновлено в 23:18