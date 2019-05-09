Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моряLenta.ru 09:26

Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.
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Названы страны с самым дешевым жильем у моря

7 новостей14:17

Составлен рейтинг стран с самым дешевым жильем у моря

NewInform13:53

Названы страны с самым недорогим жильём у моря

Ореанда-Новости11:03

Названы страны с самым бюджетным жильем у моря

Национальная служба новостей12:30

Названы страны с самым доступным жильём у моря

News.ru09:53

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Lenta.ru09:26

Стали известны страны с самыми дешевыми домиками и квартирами у моря

Невские Новости13:34
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Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Mash сообщил об обысках в редакции

В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала смерть Доренко

Обновлено в 15:22
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Политика

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Музыка

Попова и Мозгов выбрали музыку для произвольного танца на новый сезон

Обновлено в 03:22
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные сроки

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в хулиганстве и побоях и назначил им 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Футбол

СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу

Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выдвинул требования по комплектации состава руководству клуба.
Обновлено в 17:09
Экономика

Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin

Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Кино

Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»

Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
Обновлено в 14:36
Футбол

Суарес пропустит остаток сезона

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 игр, забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Игры

Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая

Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
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