Экономика
Названы страны с самым дешевым жильем у моряLenta.ru 09:26
Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Политика
Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
Обновлено в 17:38
Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Здоровье
В Дагестан прибыл главный инфекционист Минздрава РФ
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова с рабочим визитом прибыла в Дагестан.
Обновлено в 16:44
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Память жертв карательной акции 2014 года почтили в Мариуполе
Жители Мариуполя почтили память погибших защитников Донбасса и правоохранителей во время нападения нацистских карательных батальонов.
Обновлено в 11:55
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено в 06:49
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Здоровье
Медики призывают не путать травяные отвары с обычным чаем
Медики призывают людей быть осторожными и не путать обычный чай с травяным отваром.
Обновлено в 03:34
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Баскетбол
Дюрант не сыграет в шестом матче серии с «Хьюстоном»
«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 11 мая в Хьюстоне.
Обновлено в 13:37
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Космос
Аппарат для высадки на Луну показал Джефф Безос
Обновлено в 18:46
Экономика
Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии
Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Общество
Спасибо деду!
Более 80 процентов курских школьников знают о своих предках-ветеранах А ведь если сместить угол зрения, что часто и делают сегодня СМИ определенной направленности, то подзаголовок данной статьи мог быть иным: "Почти каждый пятый курский школьник ничего не знает о своих предках-ветеранах".
Обновлено в 08:10
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05