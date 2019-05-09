Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моряLenta.ru вчера в 09:26
Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.
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Космос
Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации из желания предотвратить роспуск Рады, которая собралась на экстренное совещание сразу после оглашения официальных итогов второго тура президентских выборов.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Канал Mash сообщил о задержании своего журналиста
Телеграм-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников, проводившего расследование недавней катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года.
Обновлено в 05:13
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
Обновлено в 01:29
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Алексей Симаков завершил карьеру и стал тренером «Горняка»
Всего за екатеринбургский клуб Алексей 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков.
Обновлено в 03:44
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество
Суд Австрии оставил под стражей возможного российского шпиона
Земельный суд Зальцбурга оставил под стражей бывшего австрийского полковника, подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу РФ.
Обновлено в 05:53
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Культура
Очередная «Ганзейская вечеринка» пройдет в Пскове
12 мая в ТРК «Акваполис» пройдет второе мероприятие из серии «Ганзейская вечеринка» 0+.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу
В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Не верь глазам своим: как СССР «втирал очки» шпионам на парадах Победы
Для иностранных военных атташе на парадах всегда была отдельная трибуна.
Обновлено вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Страшная трагедия убила Цымбалюк-Романовскую
Обновлено в 03:15
Футбол
Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле
Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Футболисты сборной России записали видеообращение к хоккеистам
Сегодня в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею Футболисты сборной России записали обращение в поддержку хоккеистов на чемпионате мира в Братиславе.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой
Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
Обновлено в 02:56