Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моряLenta.ru вчера в 09:26
Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено вчера в 01:36
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Коллеги и друзья о Сергее Доренко: «Он создал новый тип журналистики»
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как едва не погиб в ДТП вместе с Пугачевой
По словам Николаева, Примадонна попросила покатать ее на санках. Милая затея едва не обернулась трагедией.
Обновлено в 02:04
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Неизвестные заплевали и испинали полевую пушку в Могоче накануне 9 мая
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Луис Суарес перенесет операцию на колене
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 09:24
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Гаджеты
Xiaomi существенно обновила приложение Mi Fit
Xiaomi Mi Fit является официальным приложением для трекеров активности и умных часов Xiaomi и Huami Amazfit.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 01:21
Общество
В Москве во время грозы пострадали 12 человек
"Пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:37