Экономика
Названы страны с самым дешевым жильем у моряLenta.ru 09:26
Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Политика
Комитет сената США по разведке вызвал сына Трампа на допрос
Решение вызвать для дачи показаний старшего сына Дональда Трампа принял Комитет сената США по разведке, 8 мая сообщают АВС News.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:48
Футбол
Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 04:16
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»
Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Космос
Звездообразование вспыхнуло в Млечном Пути два - три миллиона лет назад
Группа ученых проанализировала данные со спутника Gaia и обнаружила, что в Млечном Пути около 3000 миллионов лет назад произошел мощный взрыв звездообразования.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено 07 мая в 03:27
Наука
Истина в зерне: ученые раскрыли новый механизм клеточной смерти
Ученые раскрыли новый, ранее неизвестный механизм клеточной смерти.
Обновлено в 17:02
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Политика
Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола
Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество
Проглотивший осу кот покорил соцсети
В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Наука
У мышей остановлен онкогенез
Недавно на грызунах эксперты провели эксперимент и поняли, что совместное действие двух белков позволило остановить распространение метастаз у мышей.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27