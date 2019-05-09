Названы страны с самым дешевым жильем у моряLenta.ru 09:26

Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

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