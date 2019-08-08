МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банковские карты россиян чаще всего используются мошенниками в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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Россияне-путешественники часто оказываются жертвами мошенников в таких странах как Индонезия, Индия и странах Латинской Америки. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Названы страны с частыми кражами денег с банковских карт россиян

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