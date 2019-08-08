Технологии
Названы страны с частыми кражами денег с банковских карт россиянРИА Дагестан вчера в 04:09
Россияне-путешественники часто оказываются жертвами мошенников в таких странах как Индонезия, Индия и странах Латинской Америки. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
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с чего всё началось
Исследование, проведённое Райффайзенбанком, показало, что чаще всего туристы сталкиваются с физической кражей карты, компрометацией ПИН-кода и скиммингом — копированием магнитной полосы карты, сообщает РИА Новости.News.ru07 августа в 22:16
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Эксперты назвали страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт
ПРАЙМ07 августа в 20:30
Названы страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт
Реальное время07 августа в 22:33
Эксперты перечислили страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с карт
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:04, Вашингтон
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