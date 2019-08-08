Экономика
Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиянИзвестия вчера в 21:33
У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банковские карты россиян чаще всего используются мошенниками в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:48
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Эксперты перечислили страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян
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Эксперты перечислили страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с карт
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