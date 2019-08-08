Экономика

Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиянИзвестия вчера в 21:33

У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
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Эксперты рассказали, где у россиян часто воруют деньги с банковских карт

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банковские карты россиян чаще всего используются мошенниками в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Захарова прокомментировала ситуацию в Киргизии

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На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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