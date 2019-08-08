МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банковские карты россиян чаще всего используются мошенниками в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян

Происшествия Задержанные в Польше россияне арестованы Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.

Происшествия Следователи пришли с обыском в офис ФБК Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Футбол Игнатьев намерен покинуть «Краснодар» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев намерен сменить клубную прописку, сообщает «Чемпионат».

Происшествия Сторонники Атамбаева заявили, что захватили бойцов спецназа Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Происшествия Активист Фомин задержан по делу о беспорядках в Москве Активист Сергей Фомин задержан по делу о массовых беспорядках в Москве. Решается вопрос о его аресте, сообщает Следственный комитет.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Политика Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

Политика Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ "На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов", - заявил представитель ГКНБ.

Общество Названы города России, в которых кошек предпочитают собакам В Перми кошек любят больше, чем собак: во II квартале 2019 года Мурки и Барсики находили новый дом на 12 процентов чаще.

Экономика Минпромторг готовит анонс нового электромобиля О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Общество МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге.

Происшествия Около 14 тысяч животных пострадали во время лесных пожаров в Сибири По мнению руководителя программы по ООПТ Greenpeace Михаила Крейндлина, часть животных с пострадавших территорий могла покинуть привычный ареал обитания.

Футбол Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в матчах сборной Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в играх национальной команды.