Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕREGNUM 01:58
Единогласно высказались против участия делегации из РФ в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы: Украина, Эстония, Грузия, Литва и Латвия. Меньшинством голосов за возвращение России в ПАСЕ высказались члены польской, шведской и британской делегаций.
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RT представил статистику голосования стран ПАСЕ по вопросу возвращения России
RT на русскомвчера в 11:45
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Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
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Нефть Brent поднялась выше 66 долларов
Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Обновлено 24 июня в 09:44
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