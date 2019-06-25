Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕREGNUM 01:58

Единогласно высказались против участия делегации из РФ в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы: Украина, Эстония, Грузия, Литва и Латвия. Меньшинством голосов за возвращение России в ПАСЕ высказались члены польской, шведской и британской делегаций.
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Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

REGNUM01:58

Главные новости к утру 26 июня

Коммерсантъ00:04

RT представил статистику голосования стран ПАСЕ по вопросу возвращения России

RT на русскомвчера в 11:45

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

РИА Новостивчера в 20:01

Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

РБКвчера в 15:22

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Lenta.ruвчера в 12:55

Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны

Газета.Ruвчера в 21:37
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Наука

Просмотр фильмов для взрослых усилил склонность к неэтичному поведению

Специалисты из христианского Университета Бригама Янга (штат Юта, США) провели социальное исследование, в котором изучалось влияние просмотра фильмов категории "для взрослых" на нравственное поведение человека.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Американка заплатила $135 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»

Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Происшествия

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

Учеников школы №143 в честь окончания учебного года угостили тортом с надгробиями, сообщает паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири».
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено 24 июня в 22:17
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане: число жертв возросло до трех

Обновлено в 01:56
Футбол

«Милан» заинтересован в переходе Фекира

Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Елена Дробышева: «Мамы мне всегда не хватало. Я была ею одержима»

Обновлено вчера в 23:00
Наука

Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Авто

Назвали стоимость нового Changan CS35 для российского рынка

Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Наука

Ученые объяснили, почему растения не умирают от рака

Обновлено 24 июня в 09:44
Недвижимость

Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено вчера в 05:05
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Харькове поменяли табличку на переименованном проспекте

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Общество

Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
Технологии

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Россия может вновь запретить поставки грузинских вин

Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс

Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс.
Обновлено в 00:47
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