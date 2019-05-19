Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летатьИзвестия вчера в 05:20

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали эксперты сервиса по продаже билетов на самолеты Aviasales в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что исследование проводилось Aviasales в первые четыре месяца 2019 года.
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Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

RT на русскомвчера в 07:21

Стали известны страны, в которые россияне стали реже летать

РЕН ТВвчера в 06:03

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

ФАНвчера в 04:11

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

ФедералПрессвчера в 04:58

Россияне стали реже летать в Прибалтику, Люксембург и Молдавию

News.ruвчера в 04:16

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Известиявчера в 05:20

Определены европейские страны, путешествовать в которые россияне стали реже

РИА Новостивчера в 03:35
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Общество

Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины

Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:28
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

В ОДКБ обеспокоены учениями НАТО у границ стран организации

Учения НАТО у границ стран Организации договора о коллективной безопасности вызывают огромную озабоченность, заявил в понедельник на заседании Совета Парламентской ассамблеи стран-участниц ОДКБ исполняющий обязанности Генерального секретаря организации Валерий Семериков.
Обновлено в 02:34
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье

"Около поселка Быковка произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще один человек получил травмы.
Обновлено в 01:51
Космос

Посадочная станция «Луна-27» может стать серийным аппаратом

Научно-производственное объединение имени Лавочкина («НПО Лавочкина») намерено производить автоматическую станцию «Луна-27» серийно: сроки изготовления каждого экземпляра составят менее одного года.
Обновлено в 00:54
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Политика

Порошенко грозит тюрьма после инаугурации Зеленского

Андрей Портнов, ранее занимавший высокий пост в администрации Януковича, сообщил, что его команда планирует подать заявление о преступлениях действующего президента Порошенко сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:39
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Гаджеты

Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei

По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Рудковская ревнует Плющенко к пушистой Фифе

Продюсер как-то раз заметила, что Плющенко, не дождавшись супруги, заснул с Фифой в обнимку, что вызвало у Яны ревность.
Обновлено в 03:46
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Обновлено в 02:01
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Политика

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Экономика

Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 03:26
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС

Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 03:34
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