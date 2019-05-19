Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летатьИзвестия вчера в 05:20
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали эксперты сервиса по продаже билетов на самолеты Aviasales в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что исследование проводилось Aviasales в первые четыре месяца 2019 года.
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Общество
Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
В ОДКБ обеспокоены учениями НАТО у границ стран организации
Учения НАТО у границ стран Организации договора о коллективной безопасности вызывают огромную озабоченность, заявил в понедельник на заседании Совета Парламентской ассамблеи стран-участниц ОДКБ исполняющий обязанности Генерального секретаря организации Валерий Семериков.
Обновлено в 02:34
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье
"Около поселка Быковка произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще один человек получил травмы.
Обновлено в 01:51
Космос
Посадочная станция «Луна-27» может стать серийным аппаратом
Научно-производственное объединение имени Лавочкина («НПО Лавочкина») намерено производить автоматическую станцию «Луна-27» серийно: сроки изготовления каждого экземпляра составят менее одного года.
Обновлено в 00:54
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Политика
Порошенко грозит тюрьма после инаугурации Зеленского
Андрей Портнов, ранее занимавший высокий пост в администрации Януковича, сообщил, что его команда планирует подать заявление о преступлениях действующего президента Порошенко сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:39
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei
По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Рудковская ревнует Плющенко к пушистой Фифе
Продюсер как-то раз заметила, что Плющенко, не дождавшись супруги, заснул с Фифой в обнимку, что вызвало у Яны ревность.
Обновлено в 03:46
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Обновлено в 02:01
Общество
Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья
Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Политика
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить
На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Политика
Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Экономика
Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов
Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 03:26
Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС
Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 03:34