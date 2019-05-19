Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летатьИзвестия вчера в 05:20
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали эксперты сервиса по продаже билетов на самолеты Aviasales в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что исследование проводилось Aviasales в первые четыре месяца 2019 года.
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Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Обновлено в 03:47
Происшествия
Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда
Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Политика
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Политика
В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Музыка
Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении
Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Общество
В России изменят правила сдачи ЕГЭ
Правила сдачи Единого государственного экзамена в России будут измены.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Россиянка привязала сына к столбу за прогулы в школе
Жительница Омской области привязала своего 10-летнего сына к столбу за прогул школьных занятий.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето
Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока.
Обновлено в 08:04
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Гаджеты
Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google
Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки
Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43