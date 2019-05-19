Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском вчера в 07:21
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Авто
Российский рынок подержанных автомобилей снизился на 3%
В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 426 978 легковых автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:09
Общество
На памятнике Ленину в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи про Москву и Владимира Путина
Надписи уже оттирают рабочие с постамента памятника. Владимир Путин прокомментировал протесты 16 мая.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления
Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Музыка
Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»
Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев выступил в финальном концерте в Тель-Авиве.
Обновлено 18 мая в 15:53
Происшествия
Станцию метро «Невский проспект» закрыли на вход и выход
Ранним утром 20 мая в Санкт-Петербурге на вход и выход перекрыли станцию метро «Невский проспект».
Обновлено в 02:02
Здоровье
В роддоме областной детской больницы открылись семейные палаты
Роды были сложными, в последующем около месяца пациентке пришлось получать дополнительную медицинскую помощь специалистов в родильном доме.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ
Обновлено в 00:39
Хоккей
Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.
Обновлено в 01:45
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Экономика
ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение
ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Здоровье
От укусов клещей продолжают страдать амурчане
За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
«Ростех» оценил эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн руб
Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:38
Кино
В Петербурге открывается фестиваль «Виват, кино России!»
В понедельник в Петербурге открывается 27-й всероссийский фестиваль «Виват, кино России!».
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Общество
Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих
Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиян
Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44
Политика
20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 01:15
Общество
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18