Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском вчера в 07:21

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Россияне стали реже летать в Прибалтику, Люксембург и Молдавию

News.ruвчера в 04:16

Стали известны страны, в которые россияне стали реже летать

РЕН ТВвчера в 06:03

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Известиявчера в 05:20

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

ФедералПрессвчера в 04:58

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

RT на русскомвчера в 07:21

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

ФАНвчера в 04:11

Определены европейские страны, путешествовать в которые россияне стали реже

РИА Новостивчера в 03:35
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Авто

Российский рынок подержанных автомобилей снизился на 3%

В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 426 978 легковых автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по месту для храма Екатерины

Обновлено в 02:01
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:09
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Общество

На памятнике Ленину в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи про Москву и Владимира Путина

Надписи уже оттирают рабочие с постамента памятника. Владимир Путин прокомментировал протесты 16 мая.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Музыка

Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев выступил в финальном концерте в Тель-Авиве.
Обновлено 18 мая в 15:53
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Происшествия

Станцию метро «Невский проспект» закрыли на вход и выход

Ранним утром 20 мая в Санкт-Петербурге на вход и выход перекрыли станцию метро «Невский проспект».
Обновлено в 02:02
Здоровье

В роддоме областной детской больницы открылись семейные палаты

Роды были сложными, в последующем около месяца пациентке пришлось получать дополнительную медицинскую помощь специалистов в родильном доме.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт

В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ

Обновлено в 00:39
Хоккей

Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.
Обновлено в 01:45
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Экономика

ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение

ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Здоровье

От укусов клещей продолжают страдать амурчане

За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

«Ростех» оценил эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн руб

Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:38
Кино

В Петербурге открывается фестиваль «Виват, кино России!»

В понедельник в Петербурге открывается 27-й всероссийский фестиваль «Виват, кино России!».
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Общество

Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих

Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
Политика

20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 01:15
Общество

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
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