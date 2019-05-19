Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летатьИзвестия 05:20

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали эксперты сервиса по продаже билетов на самолеты Aviasales в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что исследование проводилось Aviasales в первые четыре месяца 2019 года.
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Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

RT на русском07:21

Стали известны европейские страны, в которые россияне теперь реже отправляются путешествовать

Реальное время04:25

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Известия05:20

Стали известны страны, в которые россияне стали реже летать

РЕН ТВ06:03

Россияне стали реже летать в Прибалтику, Люксембург и Молдавию

News.ru04:16

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

ФАН04:11

Определены европейские страны, путешествовать в которые россияне стали реже

РИА Новости03:35
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Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка

Телезрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на Евровидении

Обновлено в 04:59
Футбол

Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпал

Урал от всей души задавал на поле новый тренд для всей РПЛ: каждый матч надо играть изо всех духовных сил, и тогда лига привлечет к себе новый массовый интерес.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Музыка

Омич хочет подать в суд на Олега Газманова

Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
Общество

В Челябинской области снова выпадет снег

В воскресенье, 19 мая, в Челябинской области днём ожидается +9,+14 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.
Обновлено 17 мая в 03:05
Футбол

«ПСЖ» планирует заполучить Де Хеа бесплатно через год

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году и стал в составе «красных дьяволов» чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Обновлено в 06:05
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Авто

Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии

Land Rover Defender 2020 был замечен фотошпионами на индийских дорогах.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Машина с дипномерами сгорела в Москве

Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В Сети опубликованы впечатляющие кадры работы пилотов ВКС России

В Сети набирают просмотры эффектные кадры работы российской военной авиации.
Обновлено в 07:45
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Обновлено в 03:11
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
Обновлено в 06:56
Авто

Способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля. В основном это экономный расход топлива или установка б/у деталей.
Обновлено в 03:30
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
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