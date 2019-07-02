Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмениеИзвестия 20:47

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария. «Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы — 4 минуты 33 секунды», — говорится в сообщении.
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Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Известия20:47

Полное затмение солнца. Астраханцы его не увидят, зато посмотрят на лунное

Каспий.Инфо29 июня в 10:22

Полное солнечное затмение смогут наблюдать сегодня жители Западного полушария

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Не поддаться солнечному затмению: 5 дней перемен и случайностей

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Иркутский ученый пережил землетрясение в Чили

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Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

REGNUM20:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Политика

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Эксперты уверены, что правительство не справится с такой задачей. Тем более что бедных и нищих в России гораздо больше чем считает Росстат.
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

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Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

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Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

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Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Политика

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Обновлено в 09:40
Транспорт

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В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
Общество

Как начать экономить, если вы живете от зарплаты до зарплаты – 3 простых шага

Около 25% американских семей, зарабатывающих $150 тысяч или более в год, говорят, что они живут от зарплаты до зарплаты, согласно исследованию Nielsen Global Consumer Insights.
Обновлено в 06:43
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Политика

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Футбол

Игроку сборной Колумбии и его жене поступили угрозы за незабитый пенальти на Кубке Америки

На прошлой недели сборная Колумбии покинула турнир, проиграв Чили серию послематчевых пенальти — 5:4. Тесильо — единственный, кто не реализовал свою попытку.
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В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта

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В США женщина похудела на 270 килограммов

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Происшествия

На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот

Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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В России изменились правила выдачи микрозаймов

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В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

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Во Владивостоке собаки насмерть загрызли сторожа

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