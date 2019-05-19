Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском 07:21

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

RT на русском07:21

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

ФАН04:11

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Известия05:20

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

ФедералПресс04:58

Россияне стали реже летать в Прибалтику, Люксембург и Молдавию

News.ru04:16

Стали известны страны, в которые россияне стали реже летать

РЕН ТВ06:03

Определены европейские страны, путешествовать в которые россияне стали реже

РИА Новости03:35
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Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Музыка

Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

Обновлено в 07:39
Общество

На Южном Урале после недельной жары выпал снег

Снег, по данным местных жителей, начался в ночь на 19 мая и закончился ближе к утру.
Обновлено в 02:41
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Обновлено в 08:54
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Рядом с туристическим автобусом у пирамид в Каире взорвалась бомба

Обновлено в 09:04
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Обновлено в 06:50
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 08:19
Политика

Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам

Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев ради новой роли выдержал многочасовую покраску волос

Обновлено в 08:30
Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Общество

Более 40 тыс. человек приняли участие в московском велофестивале

Первый весенний московский велофестиваль в воскресенье собрал более 40 тыс. участников, что в два раза больше, чем ожидалось.
Обновлено в 09:03
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Экономика

Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку

Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Футбол

«Реал» завершил сезон поражением на «Сантьяго Бернабеу»

Обновлено в 08:43
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Гаджеты

В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20

В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты

В Сеть просочились первые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S11

Южнокорейская компания Samsung начала работать над производством флагманского смартфона Galaxy S11, выход которого запланирован на следующий год.
Обновлено в 08:49
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Музыка

Ставропольцы стали лауреатами Российской студвесны

Триумфаторами Российской студенческой весны стали участники творческого объединения «Иные».
Обновлено в 02:45
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
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