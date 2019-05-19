Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском 07:21
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Общество
На Южном Урале после недельной жары выпал снег
Снег, по данным местных жителей, начался в ночь на 19 мая и закончился ближе к утру.
Обновлено в 02:41
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Обновлено в 08:54
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы
Обновлено в 08:19
Политика
Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев ради новой роли выдержал многочасовую покраску волос
Обновлено в 08:30
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Общество
Более 40 тыс. человек приняли участие в московском велофестивале
Первый весенний московский велофестиваль в воскресенье собрал более 40 тыс. участников, что в два раза больше, чем ожидалось.
Обновлено в 09:03
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Футбол
«Реал» завершил сезон поражением на «Сантьяго Бернабеу»
Обновлено в 08:43
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Гаджеты
В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20
В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
В Сеть просочились первые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S11
Южнокорейская компания Samsung начала работать над производством флагманского смартфона Galaxy S11, выход которого запланирован на следующий год.
Обновлено в 08:49
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Музыка
Ставропольцы стали лауреатами Российской студвесны
Триумфаторами Российской студенческой весны стали участники творческого объединения «Иные».
Обновлено в 02:45
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57