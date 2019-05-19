Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском 07:21

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

RT на русском07:21

Стали известны страны, в которые россияне стали реже летать

РЕН ТВ06:03

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

ФедералПресс04:58

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Известия05:20

Россияне стали реже летать в Прибалтику, Люксембург и Молдавию

News.ru04:16

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

ФАН04:11

Определены европейские страны, путешествовать в которые россияне стали реже

РИА Новости03:35
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Располневшую Седокову довели до голодания

Обновлено в 09:28
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Здоровье

Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца

Обновлено в 08:18
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на Лигу чемпионов

ЦСКА и "Спартак" не сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.
Обновлено в 11:29
Политика

Порошенко объяснил свое решение остаться в политике

Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:15
Футбол

Тимофей Калачев провел прощальный матч за «Ростов»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев в домашней встрече 29 тура Российской Премьер-лиги сыграл прощальный матч за «желто-синих».
Обновлено в 13:45
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
Обновлено в 15:11
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Культура

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев произошло необычное ДТП: водитель на BMW перелетел через газон и оказался на крыше другого автомобиля.
Обновлено в 09:07
Политика

Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США

Президент США Дональд Трамп разместил первые комментарии касаемо скандала, спровоцированного введением ограничений и запретов на аборты в ряде штатов.
Обновлено в 12:19
Футбол

ЦСКА — Ахмат 1:0

Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич вынуждено был заменен в матче 29-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту

Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Армия и оружие

Кадры впечатляющих маневров пилотов ВКС РФ попали в сеть

Стоит сказать, что в ближайшие несколько лет вооружение ВКС РФ пополнится образцами новейшего истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:00
Энергетика

Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынке

Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке.
Обновлено в 15:15
Футбол

Бэйл не поблагодарил болельщиков «Реала» после игры с «Бетисом»

Обновлено в 14:02
Политика

Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей

В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Здоровье

Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк

Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.
Обновлено в 15:28
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 02:31
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