Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском 07:21
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Футбол
Нападающий «Томи»: «Есть ощущение, что в «стыках» попадем на «Уфу»
Нападающий «Томи» Ислам Тлупов после волевой победы над «Спартаком-2» (2:1), гарантировавшей томичам путевку в стыковые матчи, подтвердил, что в клубе закрыли все долги.
Обновлено в 10:00
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Музыка
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Голландии
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Москве женщина погибла при падении в шахту лифта в бизнес-центре
В Москве при падении шахту лифта в бизнес-центре, расположенном на улице Коцюбинского погибла женщина.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Обновлено в 08:45
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова. В комментариях звезда отметила, что рост Лукаса - 195 сантиметров.
Обновлено в 08:01
Футбол
Аллегри может возглавить «Баварию»
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию».
Обновлено в 10:04
Футбол
«Зенит-2» переиграл «Тюмень» в ФНЛ
Обновлено в 08:26
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Политика
Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР
Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Футбол
Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не может
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура испанской Примеры с "Бетисом" (0:2).
Обновлено в 09:14