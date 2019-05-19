Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском 07:21

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

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