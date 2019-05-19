Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летатьRT на русском 07:21
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
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Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке
В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Происшествия
Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери
Скотленд-Ярд не смог доказать связь между отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери с инцидентом в Эймсбери.
Обновлено в 16:52
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Певец Сергей Лазарев, выступивший от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, по итогам финального голосования занял третье место.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Технологии
Китайские хакеры взломали TeamViewer в 2016 году
Количество хакерских атак активистов с 2015 года упало на 95% Согласно расследованию, кибератака была начата хакерами с китайским происхождением, которые использовали троянское вредоносное ПО Winnti, действия которого ранее были обнаружены как связанные с государственной разведывательной системой Китая.
Обновлено в 10:28
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Политика
Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Политика
Король Саудовской Аравии созвал саммит арабских лидеров
Планируется, что приглашенные на саммиты лидеры арабских стран обсудят недавние нападения на танкеры, которое произошло в территориальных водах ОАЭ, и станции по перекачке нефти, расположенные в Саудовской Аравии, пишет РБК.
Обновлено в 02:45
Музыка
Победа певца из Нидерландов на «Евровидении» обернулась скандалом
Дункан Лоуренс, принесший Нидерландам победу на «Евровидении-2019», столкнулся с обвинениями в плагиате.
Обновлено в 14:00
Футбол
Николя Пепе покинет «Лилль» по окончании сезона
Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье подтвердил, что лучший бомбардир команды Николя Пепе уйдет из клуба ближайшим летом.
Обновлено в 16:01
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после домашней победы над «Зенитом» (1:0) в матче чемпионата России прокомментировал возможность возобновления игровой карьеры.
Обновлено в 15:34
Космос
SpaceX начала строительство кораблей Starship для полетов на Марс
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии
В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Располневшую Седокову довели до голодания
Обновлено в 09:28
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США
Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11