Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском вчера в 03:39
Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
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Очередь не занимать: почему бензин становится доступным только богатым
Московский Комсомолецвчера в 12:17
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