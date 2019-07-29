Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском 03:39
Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
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с чего всё началось
Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:11
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Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Грузовик команды «Рено» попал в аварию в Венгрии
Грузовик "Рено" попал в аварию на трассе в Венгрии близ Дьора, сообщает официальный Twitter команды "Формулы-1".
Обновлено в 08:17
Авто
Toyota C-HR превратили в 367-сильный ралли-кар
Специалисты компании Cusco Racing выпустили конкурента Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20 – новый «заряженный» кроссовер Toyota C-HR.
Обновлено в 07:16
Политика
СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу нацразведки
Президент США Дональд Трамп готовится заменить главу Национальной разведки США Дэна Коутса, который не раз критиковал его, сообщает в воскресенье издание Axios со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:19
Наука
Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит
Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Обновлено в 06:18
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты
Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко
Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
«Уралкалий» заработал на курсовых колебаниях
"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей хлористого калия, по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по РСБУ в размере 49,97 млрд руб. за счет курсовых разниц.
Обновлено в 05:50
Футбол
Месси, Суарес и Альба встретились с Фабрегасом на вечеринке на Ибице
Трое футболистов «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба вместе со своими жёнами проводят последние дни отпуска на Ибице, где провели вечеринку вместе с бывшим партнёром по каталонскому клубу Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Технологии
Найден новый способ кражи денег с банковских карт
Киберпреступники заразили сайты программой-скиммером, нацеленной на кражу платежных данных, и замаскировали их трафик.
Обновлено в 08:18
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0
Ранее сообщалось, что от работы системы на этой встрече зависит количество матчей РПЛ с VAR в будущих турах.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов
Обновлено в 01:58
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике
Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Xiaomi готовит к скорому выходу новый смартфон Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит к скорому выходу своего флагмана Redmi Note 8, информирует новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 04:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39