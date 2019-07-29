Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском 03:39

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Названы европейские страны с самым доступным бензином

Самый дешевый бензин — в Казахстане В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,9 рубля.
РИА Новостивчера в 17:11

Подробнее о событии

Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина

News.ruвчера в 18:57

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Коммерсантъвчера в 23:44

Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина

РБКвчера в 22:19

Цены на бензин в России оказались средними по доступности в Европе

Москва 24вчера в 20:19

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

RT на русском03:39

Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

Газета.Ruвчера в 18:20

Названы европейские страны с самым доступным бензином

РИА Новостивчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Навального отправили из больницы обратно в спецприемник

После суточного пребывания в городской клинической больнице № 64 Алексея Навального выписали и отправили обратно в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщила журналистам врач Навального Анастасия Васильева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Унаи Эмери: «Думаем, что травма Лаказетта несерьезная»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери уверен, что нападающий команды Александр Лаказетт избежал серьезной травмы в матче с «Лионом».
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Авто

Стала известна стоимость UAZ Patriot с АКПП

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500

В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Общество

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

Обновлено в 03:37
Кино

«Карнивал Роу» с Орландо Блумом продлен на второй сезон

Сериал «Карнивал Роу» киностудии компании Amazon продлен на второй сезон. Главные роли в сериале сыграли Орландо Блум и Кара Делевинь.
Обновлено в 06:23
Происшествия

За арест умирающего лишили полномочий судью

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно лишила полномочий судью Кореновского районного суда Наталью Калиту.
Обновлено в 06:24
Единоборства

Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается

В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
Здоровье

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Вертолет Ми-26 развалился на части после аварийной посадки в Якутии

Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку спустя несколько минут после взлета из Якутска.
Обновлено в 06:42
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Происшествия

На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП

Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Политика

Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

Обновлено в 04:55
Экономика

Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Общество

МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупреждает российских граждан об активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду

Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Гаджеты

Xiaomi намекнула на следующий суперсмартфон Redmi Note 8

Руководитель принадлежащего Xiaomi бренда Redmi Лу Вэйбин опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo картинку, на которой изображен смартфон, и подписал снимок следующим образом: "Верь, что хорошие вещи могут произойти".
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

На вооружении Израиля заметили аналог российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Обновлено в 00:29
Спорт

Россия уступила США в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
Обновлено в 00:30
Главное