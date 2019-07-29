Самый дешевый бензин — в Казахстане В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,9 рубля.

с чего всё началось

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.

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