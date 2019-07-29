Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском 03:39

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
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Цены на бензин в России оказались средними по доступности в Европе

Москва 24вчера в 20:19

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

RT на русском03:39

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Коммерсантъвчера в 23:44

Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина

РБКвчера в 22:19

Очередь не занимать: почему бензин становится доступным только богатым

Московский Комсомолец12:17

Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина

News.ruвчера в 18:57

Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

Газета.Ruвчера в 18:20
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Политика

В США Зеленского сравнили с Порошенко

Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сравнил политику бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию 27 июля

Обновлено в 13:22
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Автоспорт

Даниил Квят: «После трех лет с моих плеч свалился груз»

Россиянин стал в гонке третьим, для него это первый подиум за три года.
Обновлено в 07:38
Футбол

В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Культура

Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку

Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:59
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол

Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии

Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.
Обновлено в 15:46
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Экономика

Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%

По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Космос

Следующий спутник в европейской системе ретрансляции данных заправлен топливом

Обновлено в 11:29
Политика

Украина отказалась подавать воду в Крым

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Общество

В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

Обновлено в 12:49
Общество

Гусиная свадьба состоялась в Минске вопреки запретам властей

Обновлено в 16:01
Политика

МИД России назвал деструктивной позицию США по Ближнему Востоку

МИД России назвал позицию США по палестино-израильскому конфликту деструктивной, противоречащей подходам большинства членов международного сообщества.
Обновлено в 15:58
Здоровье

Кремль заставил предпенсионеров меньше жить и больше болеть

Во времена СССР врачи "кремлевской" больницы 4-го главного управления Минздрава рассказывали, что их пациенты — высокопоставленные советские чиновники — живут дольше рядовых граждан на целых 25 лет.
Обновлено в 16:50
Технологии

Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов

Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Полиция Калифорнии прояснила судьбу стрелявшего на фестивале еды

Подозреваемый в стрельбе на фестивале в Калифорнии был убит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 01:57
Политика

Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей

На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Гаджеты

Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»

Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Черногории пострадало более 40 человек

Сообщается, что в результате ДТП пострадал 41 человек. Среди них — граждане Сербии и Черногории.
Обновлено в 15:33
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
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Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
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