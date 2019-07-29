Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском 03:39

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
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Очередь не занимать: почему бензин становится доступным только богатым

Московский Комсомолец12:17

Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина

РБКвчера в 22:19

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Коммерсантъвчера в 23:44

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

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Цены на бензин в России оказались средними по доступности в Европе

Москва 24вчера в 20:19

Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина

News.ruвчера в 18:57

Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

Газета.Ruвчера в 18:20
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Технологии

Спутниковый интернет в России запрещается

Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Авто

Появились первые снимки обновленной LADA Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В Петербурге прошел Главный военно-морской парад

Главный военно – морской парад прошел в Петербурге. Его принимал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны

Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой

Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
Обновлено в 05:25
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Здоровье

В Севастополе по ФЦП создадут единый медицинский городок

Инфекционную больницу, Больницу скорой помощи и Онкологический центр построят в едином комплексе.
Обновлено в 12:02
Футбол

Роналду: скучаю по «Реалу» больше, чем по «МЮ»

Криштиану Роналду вернулся в столицу Испании, чтобы получить награду MARCA Legend, и ответил на вопрос ребенка о том, какой клуб ему ближе – «Манчестер Юнайтед» или «Реал».
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле

В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Музыка

Композитор Игорь Крутой отмечает юбилей

Сегодня, 29 июля, известный композитор Игорь Крутой отмечает юбилей: ему исполняется 65 лет.
Обновлено в 00:30
Автоспорт

Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии

Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 12:41
Культура

Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку

Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:59
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Наука

Власти Кабардино-Балкарии поддержат эксперимент по поиску нейтрино

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) поддержат проведение международного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в рамках соглашения.
Обновлено в 07:23
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