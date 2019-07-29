Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензиномRT на русском 03:39
Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива. Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:50, Вашингтон
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Главный военно – морской парад прошел в Петербурге. Его принимал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны
Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой
Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
Обновлено в 05:25
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Здоровье
В Севастополе по ФЦП создадут единый медицинский городок
Инфекционную больницу, Больницу скорой помощи и Онкологический центр построят в едином комплексе.
Обновлено в 12:02
Футбол
Роналду: скучаю по «Реалу» больше, чем по «МЮ»
Криштиану Роналду вернулся в столицу Испании, чтобы получить награду MARCA Legend, и ответил на вопрос ребенка о том, какой клуб ему ближе – «Манчестер Юнайтед» или «Реал».
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Транспорт
В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга
Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Музыка
Композитор Игорь Крутой отмечает юбилей
Сегодня, 29 июля, известный композитор Игорь Крутой отмечает юбилей: ему исполняется 65 лет.
Обновлено в 00:30
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 12:41
Культура
Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку
Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:59
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Наука
Власти Кабардино-Балкарии поддержат эксперимент по поиску нейтрино
Власти Кабардино-Балкарии (КБР) поддержат проведение международного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в рамках соглашения.
Обновлено в 07:23