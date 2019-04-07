Футбол
Названы стартовые составы на матч «Урал» — «Енисей»Sport24.ru 05:28
Тренерские штабы «Урала» и «Енисея» огласили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве
Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
Обновлено в 04:50
Общество
В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
США передислоцировали контингент в Ливии
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.
Обновлено в 06:16
Происшествия
СК установил всех причастных к теракту в петербургском метро
Следственный комитет в кратчайшие сроки установил лиц, причастных к теракту в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:24
Музыка
Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»
Рэпера посмертно признали «Хип-хоп-легендой» - награду вручили отцу Толмацкого. Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля.
Обновлено в 03:40
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Лавров: войска США сотрудничают с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии
Американские военные сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями в зоне Эт-Танф.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов.
Обновлено в 06:17
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Наука
Ученый описал ископаемое существо с множеством длинных щупалец
Хотя некоторые коллеги ученого имеют свое мнение на этот счет, все сходятся на том факте, что между древним ископаемым существом и современными медузами, полипами, теми же гребневиками и другими схожими морскими животными существует явная связь.
Обновлено в 05:37
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено 05 апреля в 09:29
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Соловьев выгнал из эфира польского эксперта
Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49