Названы стартовые составы на матч «Урал» — «Енисей»Sport24.ru 05:28

Тренерские штабы «Урала» и «Енисея» огласили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.

Происшествия Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Происшествия В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Армия и оружие США передислоцировали контингент в Ливии Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.

Происшествия СК установил всех причастных к теракту в петербургском метро Следственный комитет в кратчайшие сроки установил лиц, причастных к теракту в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, сообщается на сайте ведомства.

Музыка Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой» Рэпера посмертно признали «Хип-хоп-легендой» - награду вручили отцу Толмацкого. Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".

Политика МИД Венгрии вызвал украинского посла Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Политика Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.

Происшествия В Москве задержали двух британцев В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Происшествия В небе над Москвой опасно сблизились самолеты В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов.

Наука Ученый описал ископаемое существо с множеством длинных щупалец Хотя некоторые коллеги ученого имеют свое мнение на этот счет, все сходятся на том факте, что между древним ископаемым существом и современными медузами, полипами, теми же гребневиками и другими схожими морскими животными существует явная связь.

Наука Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.

Происшествия На севере Бразилии обрушилась часть моста Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Политика Соловьев выгнал из эфира польского эксперта Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.