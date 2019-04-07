Футбол
Названы стартовые составы на матч «Урал» — «Енисей»Sport24.ru 05:28
Тренерские штабы «Урала» и «Енисея» огласили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Обновлено в 01:50
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
ПЛ «Хаски» превзойдёт существующие субмарины по всем основным параметрам
После 2020 года обещают в том или ином виде продемонстрировать вариант российской атомной подводной лодки нового поколения с низким уровнем шумности проекта «Хаски», разрабатываемой КБ «Малахит».
Обновлено в 01:39
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Хоккей
Кучеров стал второй звездой последнего дня «регулярки» НХЛ
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал второй звездой заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 02:33
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии нанесли авиаудары по войскам Хафтара
О наступлении сил ЛНА на столицу Ливии стало известно накануне — глава ЛНА Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, с целью освобождения города от «террористов» (под «террористами» подразумеваются силы, подконтрольные Правительству национального согласия).
Обновлено вчера в 23:53
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Гвардиола: «Мы продлили наш сезон на ещё одну неделю»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после полуфинальной игры Кубка Англии с "Брайтоном".
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120
На одной из британских сетевых торговых площадок появились списки официальных чехлов для Galaxy Fold, которые выполнены из натуральной кожи.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Общество
В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.
Обновлено в 06:32
Футбол
Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 05:10