Футбол

Названы стартовые составы команд матча «Арсенал» — «Урал»Московский Комсомолец 05:55

Матч в рамках 23 тура РПЛ стартует сегодня, 13 апреля, в Туле на Центральном стадионе.
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«Арсенал» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат05:53

«Арсенал» – «Урал»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс05:54

«Арсенал» — «Урал». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru06:03

Объявлены составы «Арсенала» и «Урала» на матч Российской премьер-лиги

Газета.Ru06:14

Во время матча «Арсенал» – «Урал» в Туле будут дежурить наряды полиции и Росгвардии

MySLO.ru04:05

Сегодня в Туле пройдет матч «Арсенала» и «Урала»

Тульские новости02:10

«Урал» победил «Арсенал» благодаря голу Панюкова

Metaratings10 апреля в 12:14
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Футбол

Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата России

Объявлены составы московского ЦСКА и "Оренбурга" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:09
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика

10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018

«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Политика

В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко

В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Наука

Хлеб, снижающий уровень сахара в крови, изобрели в Северной Осетии

Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови.
Обновлено в 05:49
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

"В 12.10 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров девушка провалилась в ледовую трещину", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний

По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).
Обновлено в 04:23
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Космос

Жизнь вне Земли все-таки есть: сызранский астроном рассказал о своем увлечении

Напомним, что в Сызрани тоже есть люди которые напрямую связаны с космосом: Михаил Корниенко, который сделал два выхода в открытый космос, российский астрофизик Анатолий Черепащук и астроном Самир Шифики.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Фура врезалась в легковой автомобиль в Новой Москве, есть жертвы

Обновлено в 06:25
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Британия поместила Ассанжа в тюрьму для особо опасных преступников

Арестованный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, известной как "британский Гуантанамо" Это одна из восьми тюрем в стране, имеющих категорию А, то есть предназначенных для заключенных, которые совершили тяжкие преступления, включая радикальных исламистов, маньяков и убийц, уточняет агентство AFP.
Обновлено в 04:57
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 04:21
Здоровье

Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета

Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
Обновлено в 04:00
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