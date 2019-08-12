Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35РИА Новости 18:03
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
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с чего всё началось
Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда».REGNUM20:05
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