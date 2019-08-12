с чего всё началось

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Происшествия Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае увеличилось.

Происшествия Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.

Армия и оружие Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

Шоу-бизнес Имя Меган Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток Британские издания провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что имя Меган Маркл было незаконно использовано с целью продвижения средства для похудения.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Происшествия В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Происшествия Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".

Политика Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.

Происшествия Туристы застряли на пляже из-за ливней в Приморье Люди находятся на пляже в районе бухты Ежовой и не могут оттуда выбраться — затопило переправу через устье ручья Черный.

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Экономика В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Экономика Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2» Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.

Армия и оружие В российских войсках появится своя сотовая связь Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, формируют в составе бригад управления Минобороны РФ.

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.

Культура Большой театр ищет хормейстера Главный музыкальный театр страны объявил конкурс в хор на замещение вакантной должности хормейстера.

Наука Ученые выяснили, почему кошки едят траву Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.