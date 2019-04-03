Экономика
Названы сроки введения в России новых налоговLenta.ru вчера в 10:41
В Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам. Участники обсуждения поддержали предложение внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Serviceвчера в 09:40
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В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
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Путин рассказал Нетаньяху о работе поисковых отрядов в России
На переговорах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху глава российского государства рассказал о работе российских добровольческих поисковых отрядов.
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Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
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Политика
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Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
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Общество
Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области
Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
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В Днепропетровской области проходят учения артиллерии ВСУ
На полигоне в Днепропетровской области проходят учения артиллерии Вооружённых сил Украины, заявили 3 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.
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Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
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Бывшая жена Малинина унизила молодую соперницу перед Шепелевым
Обновлено вчера в 12:52
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Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
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«Зенит» открыл новый манеж для молодежи
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Футбол
Икарди забил за «Интер» после возвращения на поле
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Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
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В России отменили бумажные СНИЛС
В России отменили бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
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РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
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Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
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Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид
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Политика
В Госдуме предварительно оценили ущерб Крыму от Украины
На первом заседании рабочей группы в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины.
Обновлено вчера в 13:40