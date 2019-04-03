Названы сроки введения в России новых налоговLenta.ru вчера в 10:41

В Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам. Участники обсуждения поддержали предложение внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Происшествия На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.

Политика Путин рассказал Нетаньяху о работе поисковых отрядов в России На переговорах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху глава российского государства рассказал о работе российских добровольческих поисковых отрядов.

Общество Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

Гаджеты Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео Компания Adobe добавила в видеоредактор After Effects функцию, позволяющую автоматически удалять объекты на видео и заменять их на реалистичный фон.

Футбол ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.

Общество Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.

Армия и оружие В Днепропетровской области проходят учения артиллерии ВСУ На полигоне в Днепропетровской области проходят учения артиллерии Вооружённых сил Украины, заявили 3 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

Авто Путин расписался на Mercedes российской сборки Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.

Политика В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Здоровье Россиянам посоветовали есть супы, чтобы избежать ожирения Россиянам посоветовали включать супы в свой ежедневный рацион. Ведь это низкокалорийное и при этом сытное блюдо.

Общество Роскачество подвело итоги исследования минтая Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).

Общество В России отменили бумажные СНИЛС В России отменили бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Происшествия В Петербурге коллектора задержали за избиение должника В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.

Экономика РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.

Здоровье Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.

Армия и оружие В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.