Политика

Названы сроки возобновления работы нефтепровода «Дружба»Экономика сегодня 11:20

Участники переговоров по возобновлению транзита нефти по трубопроводу «Дружба» согласовали техническое решение. Работа может возобновиться уже в мае, рассказал гендиректор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко.
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Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

Эхо Москвы11:07

Участники переговоров по нефтепроводу «Дружба» нашли решение по возобновлению его работы

ТАСС09:40

В Минске нашли техническое решение проблемы «грязной» нефти из РФ

Интерфакс10:02

Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

RT на русском09:57

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

РБК09:52

Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru10:10

Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая

Говорит Москва09:39
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Экономика

Apple может приобрести у Intel производство чипов для 5G

Переговоры между Apple и Intel о возможной сделке по приобретению производства чипов для связи пятого поколения продолжались с лета 2018 года, и были прерваны после того, как компания из Купертино ранее урегулировала судебное разбирательство по делу о патентах с поставщиком процессоров Qualcomm, пишет WSJ.
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ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине

ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
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За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
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HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
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Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
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Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Политика

Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым устанавливаются его исключительные права перед остальными языками в стране.
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В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Гаджеты

Realme готовит флагманский смартфон без вырезов и отверстий в экране

Обновлено в 12:37
Происшествия

СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено в 18:18
Футбол

Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:11
Игры

Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит

В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
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Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
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Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
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Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
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Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика

Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы

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Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
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Авто

Регионы России, где наиболее успешно продаются легковые автомобили

Опубликованы статистические выкладки, из которых стало известно в каких российских регионах продажи нового легкового автотранспорта наиболее успешны в первом квартале 2019 года.
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Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
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Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
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В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
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Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
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