Политика
Названы сроки возобновления работы нефтепровода «Дружба»Экономика сегодня 11:20
Участники переговоров по возобновлению транзита нефти по трубопроводу «Дружба» согласовали техническое решение. Работа может возобновиться уже в мае, рассказал гендиректор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
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Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник
Обновлено в 21:39
Общество
В Архангельске завели дело по «закону о фейках»
Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика
Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Обновлено в 19:24
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика
Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе
Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Транспорт
По центру Екатеринбурга проехали танки. Ночная репетиция Парада Победы
В Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы с участием тяжелой техники.
Обновлено в 16:15
Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве
По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Баскетбол
«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии
Добавим, что ранее в Финал четырех вышли ЦСКА, испанский Реал и турецкий Фенербахче.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 21:39
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено в 21:03
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2022 года
Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 07:30
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21