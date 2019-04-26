Политика

Названы сроки возобновления работы нефтепровода «Дружба»Экономика сегодня 11:20

Участники переговоров по возобновлению транзита нефти по трубопроводу «Дружба» согласовали техническое решение. Работа может возобновиться уже в мае, рассказал гендиректор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко.
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Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

Эхо Москвы11:07

Участники переговоров по нефтепроводу «Дружба» нашли решение по возобновлению его работы

ТАСС09:40

В Минске нашли техническое решение проблемы «грязной» нефти из РФ

Интерфакс10:02

Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

RT на русском09:57

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

РБК09:52

Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru10:10

Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая

Говорит Москва09:39
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
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После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
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В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
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Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
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В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник

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В Архангельске завели дело по «закону о фейках»

Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
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Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Обновлено в 19:24
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика

Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа

В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Транспорт

По центру Екатеринбурга проехали танки. Ночная репетиция Парада Победы

В Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы с участием тяжелой техники.
Обновлено в 16:15
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
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«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии

Добавим, что ранее в Финал четырех вышли ЦСКА, испанский Реал и турецкий Фенербахче.
Обновлено в 17:43
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Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Политика

Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 21:39
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

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Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
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В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено в 21:03
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«Дачную амнистию» продлят до 2022 года

Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
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Астрономы зафиксировали космическую аномалию

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Стало известно, когда выйдет новая игровая консоль Sony PlayStation 5

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В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Suzuki представил новое поколение грузовика Carry

Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
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