Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской областиИзвестия вчера в 08:06
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
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Медведев утвердил план строительства СПГ-терминала «Новатэка» в Мурманской области
Rambler News Serviceвчера в 07:51
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Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке
В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Общество
Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки
Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 00:19
Общество
Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными
Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Наука
Ученые назвали причины появления ранней седины
Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Постпред главы Хакасии отчиталась о доходах
Постоянный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова в 2018 году заработала 2,8 млн рублей, говорится на официальном сайте правительства республики.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Порошенко: 140 миллионов россиян взяли бы «святое гражданство» Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек.
Обновлено вчера в 11:49
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами
Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42
Кино
«Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам
Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 01:13
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено вчера в 15:45