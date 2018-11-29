Строительство российской национальной станции на орбите Луны предлагается начать в 2025 году с запуска "базового модуля", говорится в презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы", которая подготовлена генконструктором пилотируемых комплексов Евгением Микриным и имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Тестирование модулей для окололунной станции пройдет на околоземной орбите, а основой для их создания станут разработанные для МКС отсеки. 21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли.

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