Космос

Названы сроки создания российской окололунной станции
Известия
вчера в 19:40

Тестирование модулей для окололунной станции пройдет на околоземной орбите, а основой для их создания станут разработанные для МКС отсеки. 21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли.
Известиявчера в 19:40
с чего всё началось

Названа предполагаемая дата начала строительства российской станции у Луны

Строительство российской национальной станции на орбите Луны предлагается начать в 2025 году с запуска "базового модуля", говорится в презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы", которая подготовлена генконструктором пилотируемых комплексов Евгением Микриным и имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:15

Подробнее о событии

Строительство российской станции на Луне запланировано на 2025 год

Телеканал 360°00:20

Стройка на орбите Луны начнется с «базового модуля»: СМИ обнародовали космические планы России

Царьградвчера в 22:10

Строительство российской окололунной станции может быть начато в 2025 году

RT на русскомвчера в 20:19

Россия определилась с началом строительства станции у Луны

News.ruвчера в 20:18

Названа возможная дата начала строительства российской станции у Луны

Аргументы и Фактывчера в 19:43

Названы сроки создания российской окололунной станции

Известиявчера в 19:40

Названа предполагаемая дата начала строительства российской станции у Луны

РИА Новостивчера в 19:15
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Космос

SpaceX планирует запуск ракеты с 64 спутниками 2 декабря

Обновлено вчера в 23:44
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В NASA заявили о подготовке к возвращению на Луну

Как сообщили в издании Terrnews, Глава NASA Джим Брайденстайн написал на своей странице в Twitter, что американские космонавты снова планируют отправиться на Луну.
Обновлено в 00:35
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«Hubble» получил первый после ремонта снимок Вселенной

Обновлено вчера в 11:33
Космос

Omega показала темную сторону Луны

Модель со скелетонизированным циферблатом создана в честь 50-летия экспедиции американского космического корабля «Аполлон-8» и его экипажа, который первым из всего человечества своими глазами увидел темную сторону Луны.
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Пересмотрен механизм образования современной Вселенной

Согласно современным научным представлениям, в процессе расширения Вселенной возникли облака водорода, из которого появились первые звезды.
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Космос

Телескоп TESS обнаружил новый горячий юпитер возле молодой звезды

Ученые ESO после проведения исследований заявили о новом горячем юпитере, вращающемся вокруг молодой звезды HD 2685.
Обновлено в 00:11
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Гигантская инопланетная фигура обнаружена на фото туманности Орла

Обновлено вчера в 16:22
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Осталось недолго: названа новая дата конца света

Новую дату конца света предсказали уфологи. При этом, жителей Земли предупредили, что жить осталось недолго.
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Учёными найдены галактики из первобытной Вселенной

Всего учёным удалось найти 29 таких галактик, которые находятся на расстоянии от двух до пяти миллиардов световых лет от Земли.
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Астрономы зафиксировали вращение кометы Виртанена

В середине декабря 2018 года комета Виртанена максимально приблизится к Земле и Солнцу.
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Камни с Луны продадут на аукционе Sotheby’s за 1 млн. долларов

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InSight передал на Землю первое селфи с Марса

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Микрин Евгений Анатольевич
Учёный
Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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