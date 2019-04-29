Энергетика

Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 маяРоссийская газета вчера в 17:51

Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефти

Газета.Ru03:02

Поступление качественной российской нефти на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая

Эхо Москвывчера в 18:05

В Минэнерго России назвали сроки поступления качественной нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 15:14

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

РБКвчера в 15:31

Минэнерго сообщило о сроках поступления «чистой» нефти в Белоруссию

Московский Комсомолецвчера в 15:23

Минэнерго: Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» доберется до белорусского НПЗ через четыре дня

Фонтанка.Рувчера в 16:12

Минэнерго России назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Rambler News Serviceвчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:10, Ашберн

«Белнефтехим»: чистая российская нефть поступит в Мозырь 4 мая

КП - Беларусь03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Авто

Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

Обновлено вчера в 17:45
Наука

Ученые назвали причины появления ранней седины

Появление седины не обязательно связано со старением организма. Испанским ученым удалось выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

«Сбой психики»: Андрей Губин страдает от придуманной болезни

Обновлено в 02:35
Здоровье

Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете

Обновлено вчера в 13:22
Кино

Скончался режиссер Джон Синглтон

В возрасте 51 года умер американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в свой день рождения презентовал новый хит

Король российской эстрады решил отпраздновать день рождения не в кругу семьи, а на гастролях.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию

Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Татарстане сгорело здание деревенской школы

Деревянное здание школы сгорело в деревне Чуганак Актанышского района Татарстана, погибших и пострадавших нет, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:24
Политика

Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн уведомил президента США Дональда Трампа в понедельник, что он покинет министерство юстиции через две недели.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Обновлено вчера в 20:37
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

В Москве прошла репетиция парада Победы

В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Футбол

«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения

Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Горбачев призвал Россию и США к диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США из-за проблемы ядерного сдерживания, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю

Предметом исследования стали рекомендации британских блогеров, имеющих более 80 тысяч подписчиков в соцсетях, и активно пишущих на тему снижения веса и здорового образа жизни.
Обновлено в 02:57
Хоккей

Бывший нападающий СКА подвел итог сезона в НХЛ

Экс-форвард СКА и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подвел итоги своей игры в прошедшем сезоне НХЛ.
Обновлено в 03:46
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Политика

"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы

"Неудобный" для европейцев "Северный поток – 2" автор доклада Нина Кацемих привела в качестве примера.
Обновлено в 02:42
Теннис

Екатерина Макарова пропустит «Ролан Гаррос»

Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное