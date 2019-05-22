Политика
Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и СловакиюREGNUM 02:19
Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России. Отмечается, что в соответствии с «дорожной картой» нефть продолжает движение в сторону границы указанных двух стран.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Авто
ГИБДД запускает систему по выявлению автомобилей-двойников
К началу 2020 года в России будет запущена система, которая позволит Госавтоинспекции обнаруживать машины с одинаковыми номерами.
Обновлено вчера в 04:53
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Экономика
Набиуллина насчитала в РФ 12 млн вкладчиков с крупными депозитами
В России есть порядка 12 млн вкладчиков с крупными депозитами в банках.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Политика
Глава администрации президента Андрей Богдан: Олигархи не будут управлять Украиной
Накануне президент Украины подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил выборы на 21 июля.
Обновлено в 02:03
Общество
Правительство упростило порядок установления инвалидности
Правительство России утвердило новый, упрощённый порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Умер изобретатель парикмахерской укладки
Во Франции умер парикмахер Патрик Алес, который изобрел укладку волос.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Считается, что чудотворец ближе всех к Богу, и поэтому передаст ему любые мольбы.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei
Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Общество
Комиссия кабмина одобрила закон о продлении дачной амнистии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39