Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и СловакиюREGNUM 02:19

Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России. Отмечается, что в соответствии с «дорожной картой» нефть продолжает движение в сторону границы указанных двух стран.

Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию

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