Экономика

Названы сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»REGNUM 22:37

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Строительство, вероятно, начнётся в августе или в сентябре. Что касается третьего блока АЭС, Анкаре отправлены все документы для получения основной лицензии на строительство. Росатом ожидает, что получит документ в начале 2020 г.
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Второй блок АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета

РИА Новости13:13

Названы возможные сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»

RT на русском13:49

Росатом может начать строить третий блок «Сюйдапу» в октябре 2020 года

ТАСС14:22

Названы сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»

REGNUM22:37
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