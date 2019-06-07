Экономика
Названы сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»REGNUM 22:37
Строительство, вероятно, начнётся в августе или в сентябре. Что касается третьего блока АЭС, Анкаре отправлены все документы для получения основной лицензии на строительство. Росатом ожидает, что получит документ в начале 2020 г.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Здоровье
Бережливая женская консультация открылась в роддоме Владивостока
В женской консультации роддома номер три Владивостока внедрен проект «Бережливая поликлиника».
Обновлено в 22:01
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено в 10:32
Общество
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Транспорт
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку
Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
Обновлено в 11:49
Космос
НАСА назвало стоимость туристического полета на МКС
Обновлено в 22:23
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Общество
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БЕЛУГА СУДИТСЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДОРОГ И МИЛЛИОННАЯ ПРЕМИЯ ДИРЕКТОРУ «КАРЕЛЛЕСПРОМА»
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей Собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено в 21:10
Здоровье
Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ
Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Кино
Девушка нашла любовь, уснув в кино
Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
Обновлено в 15:51
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 08:18
Политика
Путин опроверг объединение России и Белоруссии
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47