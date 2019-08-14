Происшествия

ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»Инфорос 03:14

Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), получившего повреждения при пожаре в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
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с чего всё началось

Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью

Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
ТАСС01:18

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Восстановлением подлодки «Лошарик» займется «Звездочка»

Бизнес-класс Архангельск05:02

Подводный аппарат «Лошарик» отремонтируют на северодвинской «Звёздочке»

Регион 2904:17

Источник рассказал о дальнейшей судьбе «Лошарика»

Газета.Ru01:26

ТАСС назвал сроки восстановления сгоревшего «Лошарика»

РБК02:27

ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Коммерсантъ01:59

Названы сроки ремонта «Лошарика»

Lenta.ru03:00

Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью

ТАСС01:18
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Финансы

Обваливший мировую экономику фактор замечен в США

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Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
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Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Общество

В Минтруда прокомментировали переход на четырехдневную рабочую неделю

В пресс-службе Министерства труда прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:52
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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

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Обновлено вчера в 05:24
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
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Авто

Обнародованы первые фото нового Kia Mohave

Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
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Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
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«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
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Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»

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Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Музыка

Музыкант Дельфин потерял сознание в студии

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На Урале накрыли еще один подпольный цех по производству алкоголя

Уральские сотрудники УФСБ накрыли уже второй подпольных цех по производству контрафактного алкоголя за это лето.
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Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Авто

АвтоВАЗ засекретил разработку обновленной Lada Niva

За время своего существования Lada Niva пережил ряд частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году, когда 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач были заменены на более мощный двигатель и пятиступенчатую коробку передач.
Обновлено в 02:40
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Политика

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Футбол

Губерниев: руководство «Матч ТВ» — можно начать выдавать сотрудникам премии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность сотрудникам телеканала "Матч ТВ", которые сумели показать концовку ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
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Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
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Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
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Политика

Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина

В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.
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Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

В детские поликлиники Кубани поставят более 300 единиц медоборудования

В прошлом году было закуплено почти 500 единиц медоборудования для диагностики и лечения детей, еще 329 единиц поступят в край в текущем году, - отметил министр здравоохранения Евгений Филиппов.
Обновлено в 03:43
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