Интернет

Названы способы увеличения скорости беспроводного интернетаИзвестия 18:04

Эксперты назвали восемь способов, которые помогут увеличить скорость интернета. Об этом сообщил британский таблоид The Sun. По их словам, на скорость соединения может влиять несколько факторов: расположение роутера, толщина стен, мебель и даже количество людей.
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5 способов, которые помогут увеличить скорость интернета в Волгограде

Московский Комсомолец09:26

Эксперты назвали 8 трюков для увеличения скорости интернета

Актуальные Новостивчера в 10:33

Эксперты назвали 8 способов для увеличения скорости интернета

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Эксперты назвали простые способы увеличения скорости интернета

Экономика сегодня02:02

Названы 8 трюков для увеличения скорости Интернета

iReactorвчера в 23:31

Эксперты предложили 8 способов увеличения скорости интернета

OAnewsвчера в 20:03

Эксперты назвали восемь способов для увеличения скорости Интернета

ФАН04:51
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Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Экономика

Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Наука

«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин

Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Кино

Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных

Лента режиссера Дэвида Сандберга "Шазам !" (Shazam!) собрала в кинотеатрах России и стран СНГ 338,8 млн рублей за первые четыре дня показа.
Обновлено в 17:29
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено в 11:26
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Технологии

Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, планирует проложить подводный кабель вокруг Африки для снижения затрат на широкополосный доступ в сеть Интернет и обеспечения легкой регистрации в соцсети жителей континента.
Обновлено в 17:36
Космос

Во время атомных взрывов зафиксировали активность НЛО

Обновлено вчера в 09:39
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Xiaomi выпустит велосипедный замок со сканером отпечатка пальца

В сети появилось изображение замка для велосипедов от Xiaomi, оснащенного сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 07:21
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Экономика

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Егор Холявин оказался на грани анорексии

Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Интернет

Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире

В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Музыка

Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
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