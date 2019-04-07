Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернетаРИА Новости 22:49
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
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Авто
Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной
Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено в 11:36
Культура
Команда Иркутска победила в телешоу «Сто к одному»
Команда иркутских знаменитостей "Легенды КВИЗа" победила в телешоу "Сто к одному". Эфир программы состоялся сегодня на телеканале "Россия".
Обновлено в 04:26
Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Общество
На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов»
В это воскресенье на канале ТНТ стартует новое мистическое шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено 05 апреля в 04:47
Общество
«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом
В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Слон убил охотившегося на носорога браконьера в ЮАР
Обновлено в 08:12
Политика
Медведев вновь захотел стать президентом
Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:30
Общество
Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию
В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
Обновлено в 23:13
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Общество
В налоговой отреагировали на жалобы амурчан на блокировку счетов
В соответствии со статьей 76 Налогового кодекса РФ, решение об отмене блокировки счетов принимается налоговой инспекцией не позднее чем в течение одного дня, следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт погашения задолженности, либо после предоставления налоговой декларации.
Обновлено в 20:52
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Общество
Первые лица министерства по развитию ДВ прибудут в Забайкалье
С 15 по 19 апреля в Забайкалье прибудут первые лица министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 22:42
Общество
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Ученые из США выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте. О результатах исследований сообщает портал ToDay News Ufa.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Авто
«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА
Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено в 16:28
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58